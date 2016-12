米金融・債券市場＝国債利回り2週間ぶり低水準、雇用統計発表控え

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*31.00 2.5983% 前営業日終値 97*03.50 2.6410% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*30.50 1.7418% 前営業日終値 98*18.50 1.7840% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*27.25 1.1984% 前営業日終値 100*20.75 1.2400% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*02.00 0.7182% 前営業日終値 100*00.25 0.7460% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 165*13.00 164*12.00 Tノート先物6月限 130*23.50 130*14.00 米金融・債券市場は、指標10年債利回り が約2週間ぶりの低水準をつ けた。 翌日発表予定の4月雇用統計が市場予想を下回る可能性に、投資家は身構えた。 10年債価格は10/32高。利回りは1.745%と、4月18日以来の低水準だ った。 朝方の取引で国債利回りは小動きだったが、その後低下した。新規失業保険申請指標 が弱かったことを受け、投資家は雇用統計に影響が及ぶかを見極めた。 新規失業保険申請件数が、昨年2月以来の大幅増となり、市場予想を上回った。4月 のオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)民間雇用者数は、2013年4月 以来の小幅増にとどまった。 市場関係者の1人は、これら指標を踏まえると、堅調な増加を示していた雇用動向に 変化が生じる可能性を指摘した。 ロイター調査によると、市場は4月雇用統計で非農業部門就業者数が前月比20万2 000人増えると予想する。3月は21万5000人増だった。失業率は横ばいの5%と みられている。 雇用統計が市場予想を下回れば、米利上げペースが落ちる可能性も意識される。 CMEのFEDウオッチによると、6月利上げの予想確率は13%、12月までの連 邦公開市場委員会(FOMC)各会合で利上げに踏み切る確率も50%に届かない。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -3.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.75 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.75 (-0.25)