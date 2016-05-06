［東京 ６日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 06 May, 2016---------------------------------------- 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀の金融政策に関する四半期報告 07:30 ワイトマン独連銀総裁が講演"Not against the laws of economics - Hans-Werner Sinn as a public intellectual"
◇決算予定 BMO Allergan Q1 2016 21:00 バークシャー・ハサウェイ
◇休場 タイ、インドネシア、韓国
Sunday, 08 May, 2016----------------------------------------
中国貿易統計 Apr ギリシャ議会が税制・年金改革法案を採決 Monday, 09 May, 2016---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１４・１５日分） 1530 日本：経団連会長会見
◇イベント 09:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁とコンスタンシオＥＣＢ副総裁が世界経済について討論会（ロンドン） 14:00 ユーロ圏財務相がギリシャ支援めぐり臨時会合 17:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀が講演 22:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁Quora Q&A "Writing Session" Tuesday, 10 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1030 日本：５年利付国債（５月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 Wednesday, 11 May, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫金短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 タイ：中銀金利発表 Thursday, 12 May, 2016---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（４月２７・２８日分） 0850 日銀：４月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（４月中：指定報告機関ベース／週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1030 日本：２０年利付国債（５月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1400 日本：中曽日銀副総裁あいさつ（リテール決済カンファレンス） 1430 日本：日商会頭会見 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 11:00 英国：金利発表、インフレ報告 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 15:00 米クリーブランド地区連銀、メスター総裁のインフレに関する講演原稿を公表 15:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 18:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁、米経済について講演
Friday, 13 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：４月マネーストック（日銀） 1230 日本：黒田日銀総裁講演（内外情勢調査会） 1330 日本：３月第３次産業活動指数
●海外● ◇イベント 23:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 韓国：中銀金利発表 May
Monday, 16 May, 2016---------------------------------------- 0850 日銀：４月企業物価指数（日銀）
●海外● ◇イベント 23:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議で司会 "Ending Too Big To Fail" Tuesday, 17 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1500 日本：４月投信概況
●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 16:25 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁とロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加 17:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加
Wednesday, 18 May, 2016---------------------------------------- 1300 日本：４月マンション発売動向（不動産掲載研究所）
●海外● ◇イベント 18:00 ４月２６─２７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
Thursday, 19 May, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債・変動金利２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 Friday, 20 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 主要７カ国財務相・中央銀行総裁会議（仙台）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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