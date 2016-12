UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝フィリピンペソが3週連続下落

(内容を更新しました) [シンガポール 6日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半 が小幅下落している。4月の米雇用統計の発表をこの後に控え、神経質 な展開。 フィリピンペソ は2カ月ぶり安値を付け、今週は0.8 %安と3週連続での下落となる見通し。大統領選を来週9日に控え、新 政権の経済政策に関する懸念が広がっている。 クレディスイスのアジア太平洋地域プライベートバンキングのシニ ア外為ストラテジスト、ヘン・クーン・ハウ氏は「誰が勝利したとして も、過去数年間の高い成長率を維持するための財政政策を明確に示す必 要がある」と述べた。同氏は、今年年末までにペソが1米ドル=48. 00ペソまで下落すると予想している。 マレーシアリンギ は今週2.5%下落。負債を抱えるマレ ーシアの政府系投資会社ワン・マレーシア・デベロップメント(1MD B)をめぐる懸念が根強い。 ウォン は同1.3%安。豪中銀が3日に利下げに踏み切 ったのを受け、韓国中銀も13日に追随するのではないかとの見方が出 ている。 シンガポールドル は同1.2%安。 0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.16 107.26 +0.09 Sing dlr 1.3599 1.3581 -0.13 Taiwan dlr 32.388 32.377 -0.03 *Korean won 1154.30 1154.30 0.00 *Baht 35.17 35.17 0.00 Peso 47.280 47.240 -0.08 *Rupiah 13240 13240 0.00 Rupee 66.60 66.55 -0.08 Ringgit 4.0015 4.0055 +0.10 Yuan 6.5060 6.5080 +0.03 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.16 120.30 +12.26 Sing dlr 1.3599 1.4177 +4.25 Taiwan dlr 32.388 33.066 +2.09 Korean won 1154.30 1172.50 +1.58 Baht 35.17 36.00 +2.36 Peso 47.28 47.06 -0.47 Rupiah 13240 13785 +4.12 Rupee 66.60 66.15 -0.68 Ringgit 4.0015 4.2935 +7.30 Yuan 6.5060 6.4936 -0.19 *インドネシア、韓国、タイ市場は休場 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。