米金融・債券市場＝国債利回り上昇、賃金の伸びや当局者発言で

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*11.50 2.6283% 前営業日終値 97*26.50 2.6050% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*20.00 1.7789% 前営業日終値 98*29.00 1.7470% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*22.25 1.2305% 前営業日終値 100*25.75 1.2080% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.00 0.7340% 前営業日終値 100*01.50 0.7260% 米金融・債券市場は、指標10年債利回り が上昇した。 4月の雇用統計で賃金上昇の兆しが表れたと受け止められたほか、ニューヨーク連銀 のダドリー総裁が年内2回の利上げ予想はなお妥当と発言したことを材料視した。 終盤の取引で、10年債価格は9/32安。利回りは1.781%に上昇した。 4月雇用統計は、非農業部門の雇用者数が16万人増と、7カ月ぶりの低い伸びにと どまり、市場予想を下回った。大半の債券利回りが約4週間ぶりの水準まで低下した。1 0年債利回りも一時、1.705%と、4月11日以来の低水準をつけた。 ところが、時間当たり賃金が前月比0.3%増と、前月よりも加速したことが意識さ れ、債券利回りはほどなく上向いた。賃金上昇は、国内インフレを押し上げる可能性があ るとされている。 NY連銀のダドリー総裁がニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで、年内2回の 利上げは引き続き「妥当な予想」と述べ、債券利回りは取引時間中の高水準をつけた。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略責任者、スバドラ・ラジャパ氏は「今回の雇用統 計には影響されず、まだ2回の利上げを行う道筋にあるとの認識をFRBは示している」 と話す。 ラジャパ氏によると、ダドリー氏は連邦公開市場委員会(FOMC)の中心メンバー とみなされており、ダドリー氏の発言は他のFRB当局者と比べ市場への影響が大きいと いう。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -4.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -49.25 (-0.25)