10日の国内・海外経済指標と行事予定

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* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ５年利付国債（５月債）の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：三菱商事、三井物産、ソフトバンク、武田、味の素、三井不、丸紅、スズキ、サッポロＨＤ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５月９日（月） 06:00 独鉱工業受注（経済技術省） Mar 08:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 May ◇イベント 09:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁とコンスタンシオＥＣＢ副総裁が世界経済について討論会（ロン ドン） 14:00 ユーロ圏財務相がギリシャ支援めぐり臨時会合 17:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀が講演 22:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁Quora Q&A "Writing Session" ◇決算予定 Teva Pharmaceutical Industries Ltd Tyson Foods Inc ５月１０日（火） 10-15May 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Apr 10-15May 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Apr 対中国海外直接投資（商務省） Apr 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Apr 06:00 独鉱工業生産（経済技術省） Mar 06:00 独貿易収支（連邦統計庁） Mar 06:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Mar 08:30 英貿易収支（国立統計局） Mar 10:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Apr 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Mar 14:00 米卸売在庫（商務省） Mar ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 米大統領選ウェストバージニア州民主党予備選挙 ◇決算予定 Allergan Plc Electronic Arts Inc Walt Disney Co Nokia Corp Credit Suisse Group AG Uni Credit Munich Re Thyssenkrupp
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