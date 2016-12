UPDATE1: アジア通貨動向（9日）＝ウォンが下落、利下げ観測

[シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場では、韓国ウォンKRW= KFTCが6週間ぶりの安値を付けた。早ければ今週にも利下げがあるとの見方が一部で浮 上している。米中の経済指標が予想を下回り、世界経済への懸念が強まっている。 他のアジア通貨はまちまち。マレーシアリンギ とタイバーツ は上昇 。米雇用統計が予想を下回り、6月の米利上げ観測が後退した。 ウォンは一時1.1%下落し、3月28日以来の安値となる1ドル=1167.5ウ ォンまで売られた。韓国中銀は13日に政策決定会合を開く。外国人投資家が3年物国債 先物6月限 に大量の買いを入れている。 フィリピン市場は大統領選のため休場。ペソのノンデリバラブル・フォワード(ND F) は小動き。 リンギは上昇。カナダの森林火災を受けた原油高も支援要因となっている。 インドネシアルピア は一時0.5%下落し、3月30日以来の安値となる1 ドル=1万3300ルピア。先週5━6日は休場だった。トムソン・ロイターのデータに よると、外国人は7営業日連続でインドネシア株を売り越している。 *0603GMT(日本時間午後3時03分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.57 107.12 -0.42 Sing dlr 1.3631 1.3617 -0.10 Taiwan dlr 32.374 32.412 +0.12 Korean won 1165.60 1154.30 -0.97 Baht 35.10 35.17 +0.19 *Peso 47.090 47.090 0.00 Rupiah 13280 13240 -0.30 Rupee 66.43 66.55 +0.18 Ringgit 4.0000 4.0040 +0.10 Yuan 6.5040 6.4904 -0.21 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.57 120.30 +11.83 Sing dlr 1.3631 1.4177 +4.01 Taiwan dlr 32.374 33.066 +2.14 Korean won 1165.60 1172.50 +0.59 Baht 35.10 36.00 +2.56 Peso 47.09 47.06 -0.06 Rupiah 13280 13785 +3.80 Rupee 66.43 66.15 -0.41 Ringgit 4.0000 4.2935 +7.34 Yuan 6.5040 6.4936 -0.16 *フィリピン市場は休場