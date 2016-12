UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、6月の米利上げ観測後退で

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 97*23.00 2.6106% ) 前営業日終 97*12.00 2.6280% 値 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*28.00 1.7507% 前営業日終 98*20.50 1.7770% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*27.75 1.1948% 前営業日終 100*21.75 1.2340% 値 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*02.50 0.7100% 前営業日終 100*00.75 0.7380% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 165*15.00 165*01.00 限 Tノート先物6月 130*25.50 130*17.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。市場予想を下回る4月の米雇用統計 が引き続き材料視され、6月の利上げ観測が後退した。 雇用統計が発表された前週末6日には、一時1カ月ぶりの水準まで利回りが低下した が、賃金上昇の兆しが出始めたとの見方や年内2回の利上げ予想はなお妥当としたダドリ ー米ニューヨーク連銀総裁の発言を受けて、結局、利回りは上昇して取引を終えた。 今週13日の小売売上高統計まで主要な経済指標の発表がない中、この日は雇用統計 を踏まえ、あらためて利上げ時期を見極める動きが出た。 DAダビッドソンの債券トレーディング部門バイスプレジデント、マリー・アン・ハ ーリー氏は13日まで注目指標の発表はないとし、「投資家の関心は弱い雇用統計になお 集中しているようだ」と述べた。 午後終盤の取引で、10年債 は6/32高。利回りは1.76%と、前 週末の1.78%から低下した。 米ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁はこの日、低金利はインフレに過度な上向 きの圧力をかけることなく人々が労働力へと復帰するのを支援するとし、現在の金融政策 スタンスは適切との考えを示した。 米財務省は今週、総額620億ドルの四半期定例入札を実施する。これに加え、社債 市場でも起債が相次ぐ見通しで、投資家は大規模な供給にも備えているもようだ。 10日は240億ドルの3年債、11日には230億ドルの10年債、12日には1 50億ドルの30年債入札が実施される。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 8.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -5.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -16.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -50.00 (-0.50)