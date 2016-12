UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝大半が下落、フィリピンペソは大統領選受け上昇

(内容を更新しました) [シンガポール 10日 ロイター] - アジア新興国通貨市場ではフィリピンペソ の上げ幅が6週間ぶりの大きさとなっている。大統領選の結果を受け、ペソショートの巻 き戻しが始まった。 一方で、大半のアジア新興国通貨は全般的に堅調なドル相場を背景に下落している。 ペソ は軟調に取引が始まったが、その後に切り返し、午前の取引で約0. 5%高の1ドル=46.880ペソを付けた。トムソン・ロイターのデータによると、こ のまま取引を終えれば1日あたりの上昇率としては3月30日以来の大きさとなる。 9日投票のフィリピン大統領選挙は、「犯罪者は射殺」など過激な発言で知られる南 部ミンダナオ島ダバオ市長、ロドリゴ・ドゥテルテ氏が当選確実となった。 フィリピン国内銀行のあるトレーダーは「市場はドゥテルテ氏に具体的な政策を打ち 出すための猶予を与える『ハネムーン期間』に入るだろう」と述べた。 半面、マレーシアリンギ は1.2%安の1ドル=4.0600リンギで、3 月22日以来の安値を付けた。原油安に追随した。 韓国ウォン は一時0.8%安の1ドル=1175.7ウォンとなり、3月17 日以来の安値を付けた。中銀による利下げが見込まれている。 0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.79 108.33 -0.43 Sing dlr 1.3710 1.3723 +0.09 Taiwan dlr 32.515 32.417 -0.30 Korean won 1172.87 1165.80 -0.60 Baht 35.22 35.13 -0.26 Peso 46.880 47.090 +0.45 Rupiah 13315 13285 -0.23 Rupee 66.72 66.58 -0.21 Ringgit 4.0600 4.0130 -1.16 Yuan 6.5185 6.5148 -0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.79 120.30 +10.58 Sing dlr 1.3710 1.4177 +3.41 Taiwan dlr 32.515 33.066 +1.69 Korean won 1172.87 1172.50 -0.03 Baht 35.22 36.00 +2.21 Peso 46.88 47.06 +0.38 Rupiah 13315 13785 +3.53 Rupee 66.72 66.15 -0.85 Ringgit 4.0600 4.2935 +5.75 Yuan 6.5185 6.4936 -0.38