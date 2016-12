UPDATE 1-米金融・債券市場＝横ばい、3年債入札に旺盛な需要

(表を更新します。) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*26.00 2.6060% 前営業日終値 97*16.50 2.6210% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*27.00 1.7543% 前営業日終値 98*25.50 1.7600% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*26.50 1.2028% 前営業日終値 100*26.75 1.2010% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.75 0.7220% 前営業日終値 100*02.25 0.7140% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 165*18.00 165*15.00 Tノート先物6月限 130*25.00 130*25.50 米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。株や原油などのリスク資産に買い が入り、社債市場では起債が相次いでいるものの、四半期定例入札の第1弾となる3年債 入札が堅調な需要を集めたことが相場を支えた。 3年債入札の応札倍率は2.93倍と、前月の2.7 2倍から上昇し、1月以来の 高水準となった。最高落札利回りは0.875%と、入札前(WI)取引の水準を約2ベ ーシスポイント(bp)下回った。 終盤の取引で、10年債 は1/32高、利回りは横ばいの1.76%。 独連邦債や他のソブリン債が堅調に推移したことも米債相場への追い風となった。 CIBCの債券取引主任のトム・トウッチ氏は「他の主要7カ国(G7)に比べ、米 債には割安感があるため、必然的に買い手が存在する」と指摘した。 また、今週は13日の小売売上高統計まで主要指標の発表がないことから、市場の関 心は国債入札や社債市場での起債に向けられている。 この日の240億ドルの3年債入札に続き、11日には230億ドルの10年債、1 2日には150億ドルの30年債入札が実施される。 前週末に発表された4月の米雇用統計が低調な内容となったことを受け、米連邦準備 理事会(FRB)が6月の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを実施するとの観測 は後退。現在、米債価格に織り込まれた利上げ予想時期は2017年7月となっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -5.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -16.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -49.25 (+0.50)