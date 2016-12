12日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月12日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 0850 4月貸出・預金動向(日銀) 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見(4月27・28日分) 0850 3月国際収支 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(4月中:指定報告機関ベース/週次:指定報告機関ベース) 1000 参議院財政金融委員会 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 30年利付国債の入札発行 1030 20年利付国債(5月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 30年利付国債の入札結果 1400 中曽日銀副総裁あいさつ(リテール決済カンファレンス) 1400 4月景気ウオッチャー調査 1430 日商会頭会見 1515 30年利付国債の第II非価格競争入札結果 決算:東芝、日産自、シャープ、富士重、コニカミノルタ、ジャパンディスプレイ、第一三共 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 5月12日(木) 05:30 仏消費者物価指数(INSEE) Apr 06:00 独卸売物価指数(連邦統計庁) Apr 09:00 ユーロ圏鉱工業生産(統計局) Mar 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 May 11:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) May 12:00 インド:鉱工業生産 Mar 12:00 インド:CPI Apr 12:30 米輸出入物価(労働省) Apr 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e ◇イベント 11:00 英国:金利発表、インフレ報告 15:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 17:00 米財務省30年債入札 15:00 米クリーブランド地区連銀総裁のインフレに関する講演原稿公表 15:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 18:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁、米経済について講演 ノルウェー:中銀金利発表 フィリピン:中銀金利発表 IEA石油市場月報 ◇決算予定 Kohl's Corp、Nordstrom Inc、Nvidia Corp、Ralph Lauren Corp、Shake Shack Inc、 Symantec Corp、クレディ・アグリコル