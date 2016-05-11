12日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月１２日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 0850 ４月貸出・預金動向（日銀） 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（４月２７・２８日分） 0850 ３月国際収支 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（４月中：指定報告機関ベース／週次：指定報告機関ベース） 1000 参議院財政金融委員会 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ３０年利付国債の入札発行 1030 ２０年利付国債（５月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 中曽日銀副総裁あいさつ（リテール決済カンファレンス） 1400 ４月景気ウオッチャー調査 1430 日商会頭会見 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：東芝、日産自、シャープ、富士重、コニカミノルタ、ジャパンディスプレイ、第一三共 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５月１２日（木） 05:30 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Apr 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Apr 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Mar 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 May 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） May 12:00 インド：鉱工業生産 Mar 12:00 インド：ＣＰＩ Apr 12:30 米輸出入物価（労働省） Apr 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 11:00 英国：金利発表、インフレ報告 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 15:00 米クリーブランド地区連銀総裁のインフレに関する講演原稿公表 15:45 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 18:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁、米経済について講演 ノルウェー：中銀金利発表 フィリピン：中銀金利発表 ＩＥＡ石油市場月報 ◇決算予定 Kohl's Corp、Nordstrom Inc、Nvidia Corp、Ralph Lauren Corp、Shake Shack Inc、 Symantec Corp、クレディ・アグリコル