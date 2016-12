UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝堅調、中国企業債務への懸念が上値抑制

(内容を更新しました) [シンガポール 11日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨 は全般的なドル相場の下落を背景に堅調。ただ、中国企業の債務に対す る懸念が上値を抑制した。 フィリピンペソ が一時0.3%高の1ドル=46.60 ペソ。4月22日以来の高値を付けた。フィリピン株の上昇を受け、イ ンターバンク筋がペソ買いを入れた。株高の背景には大統領選に勝利し たロドリゴ・ドゥテルテ氏が同国のビジネス志向政策を維持するとの期 待がある。 韓国ウォン が上昇。オーバーナイトのノンデリバラブル ・フォワード(NDF)市場 が堅調だったことに連れた。 半面、インドルピー が軟調。モーリシャスからの投資への 課税が嫌気され、インド株が下落した流れを受けた。 投資家らはアジア通貨の一段高には懐疑的。中国企業の債務拡大が 景気の回復モメンタムを損なうのではないかとの懸念が浮上しているた めだ。 新華社系の経済紙「経済参考報」によると、中国企業は5月、1 兆6600億元(2549億1000万ドル)の債券が満期を迎える。 前年同月の倍以上という。金融データ会社WINDの数字を引用して報 じた。 0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.81 109.27 +0.42 Sing dlr 1.3698 1.3690 -0.06 Taiwan dlr 32.535 32.533 -0.01 Korean won 1168.84 1172.60 +0.32 Baht 35.21 35.24 +0.08 Peso 46.710 46.750 +0.09 Rupiah 13280 13285 +0.04 Rupee 66.72 66.67 -0.08 Ringgit 4.0505 4.0490 -0.04 Yuan 6.5145 6.5185 +0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.81 120.30 +10.56 Sing dlr 1.3698 1.4177 +3.50 Taiwan dlr 32.535 33.066 +1.63 Korean won 1168.84 1172.50 +0.31 Baht 35.21 36.00 +2.24 Peso 46.71 47.06 +0.75 Rupiah 13280 13785 +3.80 Rupee 66.72 66.15 -0.86 Ringgit 4.0505 4.2935 +6.00 Yuan 6.5145 6.4936 -0.32