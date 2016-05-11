〔表〕米10年債入札の最高落札利回りは1.710％＝財務省

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［ワシントン １１日 ロイター］ - 米財務省によると、１０年債入札（ダッチ方 式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 1.710％ 平均落札利回り 1.680％ 最低落札利回り 1.600％ 落札価格 99.221906 最高利回り落札比率 30.57％ カバー（応札倍率） 2.68倍 （以下の単位はドル） 落札総額 23,000,026,900 応札総額 61,704,731,400 競争入札 22,968,975,500 非競争入札 31,051,400 ＮＹ連銀地区落札 5,201,456,300 プライマリーディーラー応札 38,851,900,000 プライマリーディーラー落札 3,382,496,000 直接入札者応札 3,655,000,000 直接入札者落札 2,708,000,000 間接入札者応札 19,166,780,000 間接入札者落札 16,878,479,500 発行日 2016年5月16日 償還日 2026年5月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912828R36
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