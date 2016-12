UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、底堅い10年債入札が支援

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 11日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 98*13.00 2.5769% ) 前営業日終 97*21.00 2.6140% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 99*00.50 1.7350% ) 前営業日終 98*25.50 1.7600% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*26.75 1.2011% 前営業日終 100*26.00 1.2060% 値 2年債(指標銘柄) 16時11分 100*01.00 0.7339% 前営業日終 100*01.50 0.7260% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 166*06.00 165*18.00 限 Tノート先物6月 130*29.00 130*25.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。10年債入札が旺盛な需要を集めた ことが追い風となった。 米財務省が実施した230億ドルの10年債入札は、最高落札利回りが1.71%と 、WI(発行前)取引水準を2ベーシスポイント(bp)下回った。 ファンドマネジャー、保険会社を含む間接入札者の落札比率は73.5%と、データ の公表が始まった2003年以来で最高となった。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライアン氏は「(入札は)非 常に上手くいった。間接入札者の落札比率が過去最高となったことで、ディーラーの比率 は記録的な低水準となった」と話す。 今週は社債市場で起債が相次いでいるが、米国債への需要は衰えていない。 12日には150億ドルの30年債入札が実施される。 午後の取引で、10年債 は7/32高。利回りは1.74%と、前日 の1.76%から低下した。 利回りは、4月の雇用統計を受けて前週末につけた1カ月ぶり低水準となる1.71 %を上回っているが、4月26日につけた1.94%からは大きく低下している。 背景には、世界経済や低インフレをめぐる懸念に加え、6月の米利上げ観測が後退し たことがある。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「6月利上げを信じるのは極めて難しい。9月の公算が大きいだろう」と予想する。 英国の欧州連合(EU)離脱をめぐる懸念も、安全資産とされる米国債への投資妙味 を高めているほか、欧州国債の堅調さも米国債を支援しているもようだ。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.00 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread -4.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -16.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -49.00 (+0.50)