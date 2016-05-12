13日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月１３日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 １６年度補正予算案閣議決定 財政制度等審議会 0825 閣議、閣議後会見 0850 ４月マネーストック（日銀） 1000 参議院本会議 1230 黒田日銀総裁講演（内外情勢調査会） 1330 ３月第３次産業活動指数 1630 金融審議会「市場ワーキンググループ」初会合 決算：日立、ホンダ、日本郵政、みずほＦＧ、三井住友ＦＧ、ＮＴＴ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 04:00 マレーシア：ＧＤＰ Q1 06:00 独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q1 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Apr 08:00 インドネシア：経常収支 Q1 08:00 イタリアＧＤＰ（速報値） 09:00 ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局） Q1 12:30 米小売売上高（商務省） Apr 12:30 米卸売物価指数（労働省） Apr 14:00 米企業在庫（商務省） Mar 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 May ◇イベント 22:25 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 韓国：中銀金利発表 May ＯＰＥＣ月報 ◇決算予定 J.C Penney Co