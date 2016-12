13日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月13日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 16年度補正予算案閣議決定 財政制度等審議会 0825 閣議、閣議後会見 0850 4月マネーストック(日銀) 1000 参議院本会議 1230 黒田日銀総裁講演(内外情勢調査会) 1330 3月第3次産業活動指数 1630 金融審議会「市場ワーキンググループ」初会合 決算:日立、ホンダ、日本郵政、みずほFG、三井住友FG、NTT ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 04:00 マレーシア:GDP Q1 06:00 独GDP速報値(連邦統計庁) Q1 06:00 独消費者物価指数改定値(連邦統計庁) Apr 08:00 インドネシア:経常収支 Q1 08:00 イタリアGDP(速報値) 09:00 ユーロ圏GDP速報値(統計局) Q1 12:30 米小売売上高(商務省) Apr 12:30 米卸売物価指数(労働省) Apr 14:00 米企業在庫(商務省) Mar 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 May ◇イベント 22:25 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 韓国:中銀金利発表 May OPEC月報 ◇決算予定 J.C Penney Co