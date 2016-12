UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝リンギ・ウォン主導で小幅高、世界経済への懸念重し

(内容を更新しました。) [シンガポール 12日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨はドル相場の軟調 を受けてやや上昇。ただ、世界経済の成長鈍化をめぐる懸念から上値は限定されている。 マレーシアリンギ と韓国ウォン の上げが目立った。 リンギは、オーバーナイトでの原油価格の急伸や、3月のマレーシア鉱工業生産指数 が予想を上回る伸びを示したことが好感されて上昇。一方で、政府系ファンドのワン・マ レーシア・デベロップメント(1MDB)をめぐる懸念は消えていない。1MDBは、ア ラブ首長国連邦(UAE)アブダビ首長国の政府系ファンドである国際石油投資会社(I PIC)との間で、債務再編の合意をめぐり争っている。 ウォンは、韓国中銀があす金融政策会合を開くのを前にショートポジションの解消が 進み、上昇。輸出業者の決済需要にも支えられた。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査責任者Jeong My-young氏は「中国をはじ めとする世界経済の成長鈍化をめぐる懸念により、アジア通貨のロングポジションの大幅 な積み増しが抑られている。さらに最近の豪準備銀行(中銀)の利下げを受け、韓国など 他の国が同様の措置を講じるとの見方が強まっている」と指摘した。 韓国中銀はあすの会合で政策金利を据え置くと予想されているが、景気支援に向けて 6月か7月に利下げする可能性がある。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.91 108.40 -0.47 Sing dlr 1.3667 1.3667 +0.00 Taiwan dlr 32.514 32.528 +0.04 Korean won 1161.95 1167.60 +0.49 Baht 35.24 35.27 +0.10 Peso 46.550 46.550 0.00 Rupiah 13295 13300 +0.04 Rupee 66.58 66.56 -0.03 Ringgit 4.0100 4.0350 +0.62 Yuan 6.5030 6.4920 -0.17 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.91 120.30 +10.46 Sing dlr 1.3667 1.4177 +3.73 Taiwan dlr 32.514 33.066 +1.70 Korean won 1161.95 1172.50 +0.91 Baht 35.24 36.00 +2.17 Peso 46.55 47.06 +1.10 Rupiah 13295 13785 +3.69 Rupee 66.58 66.15 -0.64 Ringgit 4.0100 4.2935 +7.07 Yuan 6.5030 6.4936 -0.14