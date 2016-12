UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格下落、ボストン連銀総裁が景気に強気な見方

(表を更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 98*02.00 2.5937% 柄) 前営業日終値 98*10.50 2.5810% 10年債(指標銘 17時05分 98*28.00 1.7481% 柄) 前営業日終値 99*01.50 1.7290% 5年債(指標銘柄 17時05分 100*21.50 1.2350% ) 前営業日終値 100*27.00 1.1990% 2年債(指標銘柄 15時18分 99*31.50 0.7580% ) 前営業日終値 100*01.50 0.7260% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 165*14.00 166*06.00 Tノート先物6月限 130*19.00 130*29.00 米金融・債券市場では、国債価格が下落。第2・四半期の経済指標が好調なら、米連邦準備理事会(F RB)は利上げすべきとのボストン地区連銀のローゼングレン総裁の発言に反応した。 今年の米連邦公開市場委員会(FOMC)で投票権を持つローゼングレン総裁は、4月の雇用に関する 政府発表の指標で米国の労働市場は完全雇用に向かっていることが示されたほか、インフレ率も上向いてい るように見えると指摘。米経済が利上げが必要となる時点にどれだけ近づいているのか、市場は過小評価し ているとの考えをあらためて示した。 BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「ローゼングレン総裁は 年内の消費動向に強い期待を抱いている」と述べた。そのうえで、市場では、FRBの景気を見極める能力 に対し懐疑的な見方が台頭しており、FRB当局者の発言はさほど重要視されないとの見方を示した。 取引終盤、指標10年債 は9/32安、利回りは1.76%。 今週実施された総額620億ドルの四半期定例入札の最後となる150億ドルの30年債入札は底堅い 需要を集めた。最高落札利回りは2.615%と、WI(発行前)取引水準を約1ベーシスポイント(bp )上回った。 朝方発表された5月7日終了週の新規失業保険申請件数は約1年ぶりの水準に増加。4月の輸入物価指 数は上昇したものの、市場予想には届かなかった。 ジェフリーズのマネーマーケット・アナリスト、トーマス・シモンズ氏は、各種指標はなおインフレ回 復の兆候を示していないとし、今後発表される卸売物価指数(PPI)や消費者物価指数(CPI)への期 待が弱まるとの見方を示した。 同日発表されたロイター調査からは、FRBが9月まで利上げを見送る公算が大きいとの見方が大勢と なっていることが分かった。 13日には4月の米小売売上高とPPI、来週17日にはCPIがそれぞれ発表される。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 8.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -49.25 (unch)