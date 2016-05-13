16日の国内・海外経済指標と行事予定

* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 衆院予算委 衆院本会議 0850 ４月企業物価指数（日銀） 1500 ４月工作機械受注 決算：三菱ＵＦＪＦＧ、日製鋼、電通、あおぞら銀 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５月１３日（金） 06:00 独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q1 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Apr 08:00 インドネシア：経常収支 Q1 08:00 イタリアＧＤＰ（速報値） 09:00 ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局） Q1 12:30 米小売売上高（商務省） Apr 12:30 米卸売物価指数（労働省） Apr 14:00 米企業在庫（商務省） Mar 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 May ◇イベント 22:25 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 韓国：中銀金利発表 May ＯＰＥＣ月報 ◇決算予定 J.C Penney Co ５月１４日（土） 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Apr ５月１６日（月） 02:30 タイ：ＧＤＰ Q1 06:30 インド：ＷＰＩ Apr 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） May 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） May 20:00 対米証券投資（財務省） Mar ◇イベント 23:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議で司会 "Ending Too Big To Fail"