アジア通貨動向（13日）＝ウォンが下落、利下げ観測

[シンガポール 13日 ロイター] - 13日のアジア通貨市場では、韓国ウォン KRW=KFTCが下落。韓国中銀はこの日、政策金利を1.50%で据え置いたが、市場では 、海運・造船企業のリストラを背景に来月にも利下げがあると見方が強まっている。 他のアジア通貨も下落。米ボストン地区連銀のローゼングレン総裁の発言が材料視さ れている。総裁は、第2・四半期の経済指標で労働市場が完全雇用に近づき、インフレ率 が上昇軌道に乗っていることが確認できれば、利上げに踏み切る必要があるとの考えを示 した。 週間ベースでも大半のアジア通貨が下落する見通し。世界経済の減速に対する懸念が 根強く、ウォンの下げが目立っている。 ウォンは0510GMT(日本時間午後2時10分)時点で0.5%下落。週間では 1.2%の下落となっている。 トムソン・ロイターのデータによると、人民元 は週間ベースで0.5%下 落。3月下旬以来、最大の下げとなる。 シンガポールドル も元安につれる形で今週0.9%値下がりしている。 マレーシアリンギ も週間で0.6%下落。マレーシアの政府系ファンド、ワ ン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)をめぐる問題が懸念されているほか、第 1・四半期の国内総生産(GDP)も6年半ぶりの低い伸びとなった。原油など商品価格 の下落、内需低迷が要因。 台湾ドル 、タイバーツ も、週間ベースでそれぞれ0.5%、0.6 %下落。株式市場からの資金流出が背景。 フィリピンペソ は週間で1.1%上昇。ロドリゴ・ドゥテルテ次期大統領 の側近は12日、前政権のマクロ経済政策を踏襲し、インフラ投資と財政効率の改善を重 視する方針を示した。成長戦略をめぐる不透明感の払拭が発言の狙いとみられる。 0510GMT(日本時間午後2前10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.78 109.01 +0.21 Sing dlr 1.3740 1.3730 -0.07 Taiwan dlr 32.590 32.542 -0.15 Korean won 1168.40 1162.60 -0.50 Baht 35.36 35.31 -0.16 Peso 46.590 46.640 +0.11 Rupiah 13311 13295 -0.12 Rupee 66.74 66.62 -0.18 Ringgit 4.0315 4.0255 -0.15 Yuan 6.5218 6.5140 -0.12 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.78 120.30 +10.59 Sing dlr 1.3740 1.4177 +3.18 Taiwan dlr 32.590 33.066 +1.46 Korean won 1168.40 1172.50 +0.35 Baht 35.36 36.00 +1.81 Peso 46.59 47.06 +1.01 Rupiah 13311 13785 +3.56 Rupee 66.74 66.15 -0.88 Ringgit 4.0315 4.2935 +6.50 Yuan 6.5218 6.4936 -0.43