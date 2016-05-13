［東京 １３日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Friday, 13 May, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 22:25 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 韓国：中銀金利発表 May ＯＰＥＣ月報

◇決算予定 J.C Penney Co Monday, 16 May, 2016---------------------------------------- 0850 日銀：４月企業物価指数（日銀）

●海外● ◇イベント 23:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議で司会 "Ending Too Big To Fail"

Tuesday, 17 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1330 日本：経済同友会代表幹事会見 1500 日本：４月投信概況 1515 日本：５年利付国債の第II非価格競争入札結果

●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 16:25 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁とロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加 17:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 米大統領選オレゴン州予備選、ケンタッキー州予備選（民主） Wednesday, 18 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：関西経済連合会「消費税率の予定通りの引き上げを求める緊急要望」（資料配布） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1300 日本：４月マンション発売動向（不動産掲載研究所）

●海外● ◇イベント 18:00 ４月２６─２７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 Thursday, 19 May, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1030 日本：４０年利付国債（５月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1515 日本：２０年利付国債の第II非価格競争入札結果

●海外● ◇イベント 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が月次報告「U.S. Economy in a Snapshot」に関する会見 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債・変動金利２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ＥＣＢ理事会議事要旨（４月２１日分） Friday, 20 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1430 日本：４月の百貨店売上高 1600 日本：４月のコンビニ売上高

●海外● ◇イベント 主要７カ国財務相・中央銀行総裁会議（仙台）

Saturday, 21 May, 2016---------------------------------------- ◇イベント 主要７カ国財務相・中央銀行総裁会議（仙台） Monday, 23 May, 2016---------------------------------------- 1100 日本：中曽日銀副総裁講演（慶大） 1400 日本：３月改訂景気動向指数 1400 日本：４月のショッピングセンター売上高 1400 日本：４月のスーパー売上高

●海外● ◇イベント 09:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（北京） 22:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 Tuesday, 24 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 トルコ：中銀金利発表 May 米大統領選ワシントン州予備選（共和） ユーロ圏財務相会合

Wednesday, 25 May, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 17:00 米財務省５年・変動利付き２年債入札 Thursday, 26 May, 2016---------------------------------------- 0850 日本：４月企業向けサービス価格指数（日銀）

●海外● ◇イベント 09:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（シンガポール） 17:00 米財務省７年債入札 Ｇ７首脳会議（伊勢志摩サミット）（２７日まで、三重県志摩市賢島） Friday, 27 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） ●海外● ◇イベント 14:30 イエレン米ＦＲＢ議長がハーバード大学ラドクリフ研究所主催会合の討論会"Building an Economy for Prosperity and Equality"に参加 16:30 イエレン米ＦＲＢ議長がハーバード大学ラドクリフ研究所の受賞式に出席 Ｇ７首脳会議（伊勢志摩サミット）（最終日、三重県志摩市賢島）

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

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