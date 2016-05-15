16日の国内・海外経済指標と行事予定

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(最新情報に更新しました) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 0850 ４月企業物価指数（日銀） 0855 衆議院予算委員会 1500 ４月工作機械受注 1700 衆議院本会議 決算：三菱ＵＦＪＦＧ、日製鋼、電通、あおぞら銀 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５月１６日（月） 02:30 タイ：ＧＤＰ Q1 06:30 インド：ＷＰＩ Apr 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） May 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） May 20:00 対米証券投資（財務省） Mar ◇イベント 23:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議で司会 "Ending Too Big To Fail"
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