16日の国内・海外経済指標と行事予定

●国内経済・指標関係 0850 4月企業物価指数(日銀) 0855 衆議院予算委員会 1500 4月工作機械受注 1700 衆議院本会議 決算:三菱UFJFG、日製鋼、電通、あおぞら銀 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 5月16日(月) 02:30 タイ:GDP Q1 06:30 インド:WPI Apr 12:30 米NY州製造業業況指数(連銀) May 14:00 米住宅建設業者指数(NAHB) May 20:00 対米証券投資(財務省) Mar ◇イベント 23:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議で司会 "Ending Too Big To Fail"