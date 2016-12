米金融・債券市場＝長短金利差縮小、好調な小売統計受け

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*31.00 2.5494% 前営業日終値 97*22.38 2.6110% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*09.50 1.7018% 前営業日終値 98*25.00 1.7580% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*25.75 1.2072% 前営業日終値 100*20.50 1.2420% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*00.00 0.7500% 前営業日終値 99*31.25 0.7620% 米金融・債券市場では、好調な小売統計で米経済が勢いを回復していることが確認さ れたこと受け、長短金利差が約2カ月ぶりの水準に縮小した。 商務省発表の4月小売売上高は前月比1.3%増と昨年3月以来1年1カ月ぶりの大 きな伸びとなり、市場予想の0.8%増を上回った。3月分も0.4%減から0.3%減 に上方修正された。 CRTキャピタルの国債戦略部門責任者、デビッド・アダー氏は、「全般的に予想よ りも好調だった」と指摘した。 小売統計を受け、短・中期債が長期債をアンダーパフォームし、2年債と10年債の 利回り格差 は97ベーシスポイント(bp)から94.5bpに縮小し、 3月8日以来の低水準となった。 長短金利差は、前日ボストン地区連銀のローゼングレン総裁が米経済が利上げが必要 となる時点にどれだけ近づいているのか市場は過小評価しているとの考えをあらためて示 したことを受け縮小傾向にあった。 クレディ・アグリコル(ニューヨーク)の国債取引部門責任者、ダン・ムルホーラン ド氏は「ローゼングレン総裁の発言は幾分タカ派的だったためイールドカーブがフラット 化し、こうした動きはこの日も続いた」としている。 終盤の取引で10年債 は16/32高で推移。利回りは1.71%と、 前日終盤の1.76%から低下した。 米利上げ時期の見通しについては、連邦準備理事会(FRB)当局者は年内に実施さ れるとの見方でおおむね一致している一方、市場では来年初頭まで利上げはないとの見方 が大勢となるなど、かい離が出ている。 これについてCRTキャピタルのアダー氏は、「FRBの見解はこれまでも長らく市 場の見方とかい離していた」とし、「FRBの動きを予測するにあたり、これまで市場の 方が正しかった」としている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -48.00 (+1.00)