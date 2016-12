17日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 参議院予算委員会、本会議 1030 5年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1245 5年利付国債の入札結果 1330 3月鉱工業生産確報 1330 経済同友会代表幹事会見 1430 日韓経済人会議 1500 4月投信概況 1515 5年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 16日(月) 12:30 米NY州製造業業況指数(連銀) May 14:00 米住宅建設業者指数(NAHB) May 20:00 対米証券投資(財務省) Mar ◇イベント 23:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議で司会 "Ending Too Big To Fail" ブラジル Brazil's new Finance Minister Henrique Meirelles said on Friday that he will announce his team at the ministry and the next central bank chief on Monday. ◇休場 独、仏 17日(火) 08:30 英生産者物価指数(国立統計局) Apr 08:30 英消費者物価指数(国立統計局) Apr 09:00 ユーロ圏貿易収支(統計局) Mar 12:30 米消費者物価指数(労働省) Apr 12:30 米住宅着工件数(商務省) Apr 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:15 米鉱工業生産(FRB) Apr ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 16:25 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁とロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会 に参加 17:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 米大統領選オレゴン州予備選、ケンタッキー州予備選(民主) ◇決算予定 ホーム・デポ