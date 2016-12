UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝総じて軟調、中国経済への懸念で

(情報を更新しました) [シンガポール 16日 ロイター] - アジア通貨市場は総じて軟調。週末に発表 された一連の中国経済指標が予想を下回り、中国経済をめぐる懸念が再燃、リスク志向が 後退している。一方、米小売売上高が強い内容となり、ドルが堅調を維持したことも圧迫 要因。 ただタイバーツ は第1・四半期国内総生産(GDP)が予想を上回ったこと から小幅高となっている。 アジア通貨は中国人民元 が小幅上昇したことを受け、下げ幅を縮小した。 人民元は企業からの需要に支えられたが、依然として2カ月半ぶりの安値近辺。 韓国ウォン は一時0.7%安の1ドル=1180.0ウォンと3月17日 以来2カ月ぶりの安値をつけた。来月の利下げ観測が背景にある。 ドル指数 は主要通貨バスケットに対し、約2週間ぶりの高水準を維持。4月の 小売売上高が1.3%増と昨年3月以来1年1カ月ぶりの大きな伸びとなった。 スコシアバンクのアジア通貨ストラテジストは、リサーチノートで「われわれはアジ ア通貨について、中国の景気回復ペース鈍化をめぐる市場の懸念を背景に、対ドルで引き 続き軟調となり、小幅に下落すると予想している」と述べた。 0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.88 108.65 -0.21 Sing dlr 1.3710 1.3725 +0.11 Taiwan dlr 32.667 32.626 -0.13 Korean won 1177.40 1171.40 -0.51 Baht 35.40 35.43 +0.08 Peso 46.550 46.555 +0.01 Rupiah 13320 13315 -0.04 Rupee 66.84 66.77 -0.11 Ringgit 4.0310 4.0265 -0.11 Yuan 6.5270 6.5300 +0.05 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.88 120.30 +10.49 Sing dlr 1.3710 1.4177 +3.41 Taiwan dlr 32.667 33.066 +1.22 Korean won 1177.40 1172.50 -0.42 Baht 35.40 36.00 +1.69 Peso 46.55 47.06 +1.10 Rupiah 13320 13785 +3.49 Rupee 66.84 66.15 -1.03 Ringgit 4.0310 4.2935 +6.51 Yuan 6.5270 6.4936 -0.51