17日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 一億総活躍国民会議 0810 閣議、閣議後会見 0855 参議院予算委員会 1030 ５年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1245 ５年利付国債の入札結果 1330 ３月鉱工業生産確報 1330 経済同友会代表幹事会見 1430 日韓経済人会議 1500 ４月投信概況 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1630 参議院本会議 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（火） 08:30 英生産者物価指数（国立統計局） Apr 08:30 英消費者物価指数（国立統計局） Apr 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Mar 12:30 米消費者物価指数（労働省） Apr 12:30 米住宅着工件数（商務省） Apr 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Apr ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 16:25 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁とロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会 に参加 17:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 米大統領選オレゴン州予備選、ケンタッキー州予備選（民主） ◇決算予定 ホーム・デポ