米金融・債券市場＝短期国債利回り2週間ぶり高水準、株・原油高で

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 97*31.00 2.5979% ) 前営業日終値 98*29.00 2.5520% 10年債(指標銘柄 17時00分 98*25.50 1.7568% ) 前営業日終値 99*08.50 1.7050% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*17.00 1.2640% 前営業日終値 100*25.50 1.2090% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.75 0.7863% 前営業日終値 99*31.75 0.7540% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 165*18.00 166*23.00 Tノート先物6月限 130*16.50 130*31.00 米金融・債券市場は、短期国債利回りが2週間ぶりの高水準をつけた。 株式や原油相場が急上昇して、安全資産とされる米国債への需要が後退したほか、国 内景気指標が短期インフレ加速の可能性を示したことを材料視した。 2━7年債の利回りが、長期国債利回りよりも上昇した。長期のインフレ予想はなお 抑制的となっていることをうかがわせた。 2年債利回り は、0.79%まで上昇する場面もあった。 10年債価格 が13/32安。利回りは1.75%と、13日の1.7 1%から上昇した。 2年債と10年債の利回り格差 は一時、3月4日以来の水準、93. 7ベーシスポイント(bp)まで縮小した。 5年債と30年債の利回り格差 は4月27日以来の低水準をつけた。 この日の米国株式市場は、エネルギー株が押し上げる形でダウ平均株価が一時、20 0ポイント超上昇した。 原油相場は昨年11月以来の高値をつけた。ナイジェリアの供給懸念が広がり、ゴー ルドマン・サックスが需要超過状態に陥ったとの見方を示し、相場を押し上げた。 アクション・エコノミクスの世界債券分析部門マネジング・ディレクター、キム・ル パート氏は「原油高などを受けて株式相場が上昇したことで、原油や商品価格の上昇が続 けば、インフレがようやく上昇する可能性があるとの見方が出た」と分析する。一部で、 6月米利上げの可能性を再び意識する向きもいたという。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 7.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -5.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -14.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -49.00 (-0.75)