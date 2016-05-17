4月末投信の銀行窓販残高は前月比0.6％減の77兆円、シェア50.1％

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［東京 １７日 ロイター］ - 投資信託協会によると、４月末の私募を含む投信の 銀行窓販残高は前月比０．６％減の７７兆５３８４億円。２か月ぶりに減少した。 投信残高全体に占める銀行チャンネルの販売シェアは５０．１％と、前月比から小幅 に増加した。 ４月末 ◇銀行窓販総合計（公募・ 前月比 投信シェ 私募） ア 公募・私募純資産総額 ７７兆５３８４億 ▲０．６ ５０．１ 円 ％ ％ ◇株式投信 公募・私募純資産総額 ７６兆８４６１億 ▲０．５ ５５．５ 円 ％ ％ 公募のみ純資産総額 ２８兆３８１７億 ▲１．２ ３６．７ 円 ％ ％ ◇公社債投信 公募・私募純資産総額 ６９２３億円 ▲９．０ ４．２％ ％ 備考）▲は減少
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