UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝ウォン主導で上昇、豪中銀議事要旨受け

(情報を更新しました) [シンガポール 17日 ロイター] - アジア通貨市場は韓国ウォン 主 導で上昇。オーストラリア準備銀行(RBA、中央銀行)が利下げを決めた5月3日の理 事会で、金利据え置きも検討していたことが背景。 ウォンはショートカバーの動きから上昇。韓国銀行(中央銀行)の利下げ観測を背景 に積まれていたショートポジションの一部が解消された。 マレーシアリンギ も上昇。原油高を受けて同国の石油・ガス収入をめぐる懸 念が緩和している。 大方のアジア通貨は、リスク志向の改善を背景にした米株高を受け、上昇して始まっ た。 その後、豪中銀が公表した3日の理事会議事要旨で、金利据え置きも検討していたこ とが明らかになるとアジア通貨は上げ幅を拡大した。 コモンウェルス銀行(シンガポール)のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジ氏 は「豪中銀は市場が予想していたほど利下げを急いでいないことが示された。アジアの中 銀も金利を据え置いており、利下げが急務でないことでスタンスが一致している」と指摘 した。 フィリピン、韓国、タイの中銀は先週そろって金利を据え置いた。 ジ氏はアジア通貨の押し目買いを推奨。今週末の主要7カ国(G7)財務相・中央銀 行総裁会議と来週のG7首脳会議を前にアジア通貨がさらに支援される可能性があるとの 見方を示した。 0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.93 109.40 +0.43 Sing dlr 1.3663 1.3696 +0.24 Taiwan dlr 32.610 32.705 +0.29 Korean won 1171.60 1179.70 +0.69 Baht 35.32 35.36 +0.10 Peso 46.370 46.460 +0.19 Rupiah 13275 13300 +0.19 Rupee 66.70 66.80 +0.16 Ringgit 4.0110 4.0300 +0.47 Yuan 6.5201 6.5200 -0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.93 120.30 +10.44 Sing dlr 1.3663 1.4177 +3.76 Taiwan dlr 32.610 33.066 +1.40 Korean won 1171.60 1172.50 +0.08 Baht 35.32 36.00 +1.91 Peso 46.37 47.06 +1.49 Rupiah 13275 13785 +3.84 Rupee 66.70 66.15 -0.82 Ringgit 4.0110 4.2935 +7.04 Yuan 6.5201 6.4936 -0.41