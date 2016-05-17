18日の国内・海外経済指標と行事予定

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(最新情報に更新しました) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 三菱自が燃料不正問題で国交省に報告 0800 自民議連「アベノミクスを成功させる会」 0830 １億総活躍国民会議 0850 １─３月期ＧＤＰ速報 0900 日韓経済人会議 1020 国庫短期証券の入札発行 1100 日立 経営方針説明会 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 ４月マンション発売動向（不動産経済研究所） 1400 地銀協会長会見 1500 党首討論 1600 ４月訪日外国人客数（政府観光局） 1715 経済財政諮問会議 1845 石原経済再生相会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（水） 01:30 中国新築住宅価格 Apr 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Mar 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Apr 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e ◇イベント 18:00 ４月２６─２７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ◇決算予定 シスコシステムズ ターゲット セールスフォース・ドットコム 英ＳＡＢミラー
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