米金融・債券市場＝短期国債利回り3週間ぶりの高水準、利上げ観測で

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時34分 98*03.00 2.5918% 柄) 前営業日終 97*31.00 2.5980% 値 10年債(指標銘柄 16時33分 98*23.50 1.7637% ) 前営業日終 98*26.50 1.7530% 値 5年債(指標銘柄 16時33分 100*13.00 1.2900% ) 前営業日終 100*17.25 1.2620% 値 2年債(指標銘柄 16時16分 99*27.25 0.8268% ) 前営業日終 99*29.75 0.7860% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 165*24.00 165*18.00 月限 Tノート先物6 130*13.00 130*16.50 月限 米金融・債券市場は、短期国債利回りが約3週間ぶりの高水準をつけた。 4月の消費者物価指数(CPI)が約3年ぶりの大きな伸びを示し、米利上げの可能 性が高まったと受け止められた。 CPIは前月比0.4%上昇し、2013年2月以来の大きな伸びとなった。指標発 表後、2年債と3年債の利回りは4月28日以来の水準に上昇した。2年債 は 4ベーシスポイント(bp)近く上昇して0.823%。 CMEグループのFEDウオッチによると、投資家が予想する年内1回以上の利上げ 確率は72%と、16日の60%弱から上昇した。 CPI指標は、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIが前月比0.2% 上昇して市場予想と一致。前年同月比の上昇率は2.1%と、3月から鈍化した。 指標10年債 は2/32安。利回りは1.760%で、16日終盤から ほぼ変わらず。 30年債 は8/32高。利回りは2.588%。利回り低下に伴い、5 年債との利回り格差 は3月29日以来の低水準となった。 CPI指標を受けて市場関係者の1人は、連邦準備理事会(FRB)が望む緩和縮小 策に耐え得るほど、経済は強くないとの見方が市場で根強く、短期国債が売られ長期国債 が買われたという。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 7.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (+0.75)