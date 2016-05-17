米金融・債券市場＝短期国債利回り3週間ぶりの高水準、利上げ観測で

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［ニューヨーク １７日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 16時34分 98*03.00 2.5918% 柄） 前営業日終 97*31.00 2.5980% 値 1０年債（指標銘柄 16時33分 98*23.50 1.7637% ） 前営業日終 98*26.50 1.7530% 値 ５年債（指標銘柄 16時33分 100*13.00 1.2900% ） 前営業日終 100*17.25 1.2620% 値 ２年債（指標銘柄 16時16分 99*27.25 0.8268% ） 前営業日終 99*29.75 0.7860% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物6 165*24.00 165*18.00 月限 Ｔノート先物6 130*13.00 130*16.50 月限 米金融・債券市場は、短期国債利回りが約３週間ぶりの高水準をつけた。 ４月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が約３年ぶりの大きな伸びを示し、米利上げの可能 性が高まったと受け止められた。 ＣＰＩは前月比０．４％上昇し、２０１３年２月以来の大きな伸びとなった。指標発 表後、２年債と３年債の利回りは４月２８日以来の水準に上昇した。２年債 は ４ベーシスポイント（ｂｐ）近く上昇して０．８２３％。 ＣＭＥグループのＦＥＤウオッチによると、投資家が予想する年内１回以上の利上げ 確率は７２％と、１６日の６０％弱から上昇した。 ＣＰＩ指標は、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアＣＰＩが前月比０．２％ 上昇して市場予想と一致。前年同月比の上昇率は２．１％と、３月から鈍化した。 指標１０年債 は２／３２安。利回りは１．７６０％で、１６日終盤から ほぼ変わらず。 ３０年債 は８／３２高。利回りは２．５８８％。利回り低下に伴い、５ 年債との利回り格差 は３月２９日以来の低水準となった。 ＣＰＩ指標を受けて市場関係者の１人は、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が望む緩和縮小 策に耐え得るほど、経済は強くないとの見方が市場で根強く、短期国債が売られ長期国債 が買われたという。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 7.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (+0.75)
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