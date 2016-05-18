19日の国内・海外経済指標と行事予定

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* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 国際金融経済分析会合（最終回） Ｇ７財務相・中央銀行総裁歓迎夕食会（仙台） 0850 ３月機械受注 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債の入札発行 1030 ４０年利付国債（５月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1500 全銀協会長会見 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（水） 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Mar 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Apr 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e ◇イベント 18:00 ４月２６─２７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ◇決算予定 シスコシステムズ ターゲット セールスフォース・ドットコム 英ＳＡＢミラー １９日（木） 01:30 豪雇用統計（連邦統計局） Apr 08:30 英小売売上高（国立統計局） Apr 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 May 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Apr 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Apr ◇イベント 11:30 ＥＣＢ理事会議事要旨（４月２１日分） 13:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 「(Money), Interest and Prices: Patinkin and Woodford」 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が月次報告「U.S. Economy in a Snapshot」に関する会見 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債・変動金利２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ◇決算予定 ウォルマート ギャップ アプライド・マテリアルズ 独メルク、ヘンケル
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