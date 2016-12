19日の国内・海外経済指標と行事予定

* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 国際金融経済分析会合(最終回) G7財務相・中央銀行総裁歓迎夕食会(仙台) 0850 3月機械受注 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 20年利付国債の入札発行 1030 40年利付国債(5月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 20年利付国債の入札結果 1500 全銀協会長会見 1515 20年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 18日(水) 08:30 ILO方式英失業率(国立統計局) Mar 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値(統計局) Apr 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e ◇イベント 18:00 4月26─27日の米FOMC議事要旨発表 ◇決算予定 シスコシステムズ ターゲット セールスフォース・ドットコム 英SABミラー 19日(木) 01:30 豪雇用統計(連邦統計局) Apr 08:30 英小売売上高(国立統計局) Apr 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 12:30 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 May 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Apr 14:00 米景気先行指数(コンファレンス・ボード) Apr ◇イベント 11:30 ECB理事会議事要旨(4月21日分) 13:15 フィッシャー米FRB副議長が講演 「(Money), Interest and Prices: Patinkin and Woodford」 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が月次報告「U.S. Economy in a Snapshot」に関する会見 15:00 米財務省2年債・5年債・7年債・変動金利2年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札 ◇決算予定 ウォルマート ギャップ アプライド・マテリアルズ 独メルク、ヘンケル