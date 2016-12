UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝下落、米利上げ観測の高まりで

(情報を更新しました) [シンガポール 18日 ロイター] - アジア通貨市場は下落。堅調な米経済指標と米連邦準備理事 会(FRB)当局者による追加利上げを支持する発言を背景に、米利上げ観測が高まっている。 人民元 は企業のドル買いを受けて2カ月ぶり安値付近に下落。 韓国ウォン は対ドルで0.8%下落し、1ドル=1183.0ウォンと、3月16日以来の 安値をつけた。オフショアファンド勢が売りを出している。 タイバーツ は2カ月半ぶり安値。タイのセントラル・グループが、仏小売り大手カジノ・グル ープ からベトナム事業を10億ユーロ(約11億ドル)で買収するため、外貨を買い増している と市場関係者はみている。 米労働省が17日発表した4月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は2013年2月以来3年 2カ月ぶりの大きな伸びとなった。米商務省が17日発表した4月の米住宅着工件数(季節調整済み)も堅 調だった。 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁とサンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁は17日、 FRBは年内に2回、もしくは3回の利上げ実施が可能になるとの考えを示した。またダラス地区連銀のカ プラン総裁は、今後の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを支持していくとの立場を示した。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査責任者Jeong My-young氏は「市場は6月利上げの可能性を それほど織り込んでいなかった」とした上で、「可能性が高まればドルは上昇し、アジア通貨は下落するだ ろう」との見解を示した。 同氏は「米国でインフレが加速していることから、6月に(利上げが)ないとしても、年後半に1─2 回の利上げがあるとみている。ただ、イエレンFRB議長のスタンスを確認する必要がある」と述べた。 0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.23 109.16 -0.06 Sing dlr 1.3734 1.3694 -0.29 Taiwan dlr 32.666 32.630 -0.11 Korean won 1181.60 1173.70 -0.67 Baht 35.58 35.50 -0.22 Peso 46.600 46.430 -0.36 Rupiah 13328 13295 -0.25 Rupee 66.90 66.87 -0.04 Ringgit 4.0320 4.0185 -0.33 Yuan 6.5341 6.5260 -0.12 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.23 120.30 +10.13 Sing dlr 1.3734 1.4177 +3.23 Taiwan dlr 32.666 33.066 +1.22 Korean won 1181.60 1172.50 -0.77 Baht 35.58 36.00 +1.18 Peso 46.60 47.06 +0.99 Rupiah 13328 13785 +3.43 Rupee 66.90 66.15 -1.12 Ringgit 4.0320 4.2935 +6.49 Yuan 6.5341 6.4936 -0.62