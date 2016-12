米金融・債券市場＝短期国債利回りが2カ月ぶり高水準、ＦＯＭＣ議事要旨受け

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時53分 96*17.50 2.6680% 柄) 前営業日終 98*06.00 2.5870% 値 10年債(指標銘柄 15時52分 97*26.00 1.8660% ) 前営業日終 98*25.00 1.7590% 値 5年債(指標銘柄 15時53分 99*28.50 1.3979% ) 前営業日終 100*14.00 1.2830% 値 2年債(指標銘柄 15時53分 99*22.75 0.9000% ) 前営業日終 99*27.50 0.8230% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 163*08.00 165*24.00 限 Tノート先物6月 129*12.00 130*13.00 限 4月開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が、6月利上げは選択肢と示 唆したことを受け、米金融・債券市場は短期国債利回りが約2カ月ぶりの水準に上昇した 。 2年債利回り が一時0.912%と、3月16日以来の高水準を記録した 。3年債利回り も1.085%と、3月23日以来の高水準をつけた。 指標10年債 は1ポイント安。利回りは1.878%と、4月27日以 来の高水準を記録した。 30年債 も2ポイント近く下落。利回りは2.679%と、5月4日以 来の高水準をつけた。 チャールズ・シュワブの債券ストラテジスト、コリン・マーティン氏は、6月利上げ に道が開かれたとの受け止めを示した。その上で「連邦準備理事会(FRB)当局者の大 半が、経済状況が正当化すれば、6月(利上げ)の公算が大きいと評価した。景気指標が 正しい方角に向かい続けるなら、(利上げを行う)コンセンサスが存在するかのようだ」 と話した。 CMEによると、フェデラルファンド(FF)金利先物市場が織り込む、6月利上げ の確率はFOMC議事要旨の公表後、34%に達した。この日の公表前時点の19%や、 17日の15%から上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 6.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -6.25 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -15.00 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -50.00 (-1.75)