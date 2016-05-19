20日の国内・海外経済指標と行事予定

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(閣議の時間を追加しました) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 Ｇ７財務相・中央銀行総裁会議（仙台、２１日まで） 0820 閣議、閣議後会見 1400 ４月粗鋼生産速報（鉄連） 1400 財政投融資の実績（財務省） 1430 ４月の百貨店売上高 1530 電事連会長会見 1600 ４月のコンビニ売上高 決算：東京海上ＨＤ、損保ジャパン日本興亜、ＭＳ＆ＡＤ 東証１部指定 シーアールイー 東証２部から ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２０日（金） 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Apr 08:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Mar 14:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Apr ◇イベント 主要７カ国財務相・中央銀行総裁会議（仙台、２１日まで） 13:00 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演 「Insurance Company Supervision and Regulation」 ◇休場 タイ
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