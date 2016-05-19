中国・香港株式市場・寄り付き＝中国、香港ともに続落

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［１９日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2802.3147 5.1994安 前営業日終値 2807.5141 36.1700安 1487.8億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 19729.63 96.78安 前営業日終値 19826.41 292.39安 586.6億香港ドル 中国株式市場は続落して取引開始となった。 上海総合指数 は５．１９９４ポイント（０．１９％）安の２８０２．３１４ ７。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は７．６９３ポイント（０．２５％）安の３０６０．３４３。 香港株式市場も続落して寄り付いた。 ハンセン指数 は９６．７８ポイント（０．４９％）安の１万９７２９．６３で 寄り付いた。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は３７．５０ポイント（０．４５％） 安の８２６３．５１で寄り付いた。
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