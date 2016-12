UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝下落、6月の米利上げ観測で米ドル買い

(内容を更新しました) [シンガポール 19日 ロイター] - アジア新興国通貨は下落。6月の米利上げ 観測が広がり、米ドル買いが優勢となっている。 インドネシアルピア は1.0%安と、2月19日以来の安値。国債の下落が 嫌気された。 ウォン は0.8%安。3月16日以来の安値。6月または7月の米利上げ 観測が強まっていることから、韓国中銀は6月に行うとみられていた利下げを遅らせるの ではないかとの見方が出ている。NH投資証券の債券アナリスト、ピーター・パーク氏は 「韓国中銀の利下げは6月より7月になる可能性が高い。その前に中銀は、資金流出に対 する懸念を和らげる必要がある」と述べた。 マレーシアリンギ は2カ月以上ぶりの安値。 フィリピンペソ は1週間超ぶり安値。この日発表された第1・四半期の国 内総生産(GDP)が前年同期比6.9%と、市場予想を上回ったにもかかわらず売られ ている。 米連邦準備理事会(FRB)が18日公表した4月の米連邦公開市場委員会(FOM C)の議事要旨では、インフレ率と雇用で前進が見られれば6月の利上げが適切になる 公算が大きいとの認識が示された。これを受けて、CMEグループのFEDウオッチが見 込む6月利上げの確率は34%に上昇した。 メイバンク(シンガポール)のシニア為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン 氏は「米ドル/アジア通貨(円を除く)の価格と持ち高の再調整がみられる。米国債の利 回り上昇と、米ドル/アジア通貨(円を除く)の上昇を見込んでいる」と述べた。 ただ、アジア通貨の下落局面では、アジア当局による介入警戒感もあるもようだ。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.21 110.19 -0.02 Sing dlr 1.3813 1.3819 +0.04 Taiwan dlr 32.785 32.705 -0.24 Korean won 1191.45 1182.60 -0.74 Baht 35.76 35.58 -0.50 Peso 46.900 46.660 -0.51 Rupiah 13520 13384 -1.01 Rupee 67.22 66.97 -0.37 Ringgit 4.0840 4.0495 -0.84 Yuan 6.5441 6.5398 -0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.21 120.30 +9.16 Sing dlr 1.3813 1.4177 +2.64 Taiwan dlr 32.785 33.066 +0.86 Korean won 1191.45 1172.50 -1.59 Baht 35.76 36.00 +0.67 Peso 46.90 47.06 +0.34 Rupiah 13520 13785 +1.96 Rupee 67.22 66.15 -1.59 Ringgit 4.0840 4.2935 +5.13 Yuan 6.5441 6.4936 -0.77