米10年物ＴＩＰＳリオープン入札、落札利回り1年ぶりの低水準

Investing |
［ニューヨーク／ワシントン １９日 ロイター］ - 米財務省が行った、１１０億 ドルの１０年物インフレ指数連動債（ＴＩＰＳ）のリオープン（銘柄統合）入札は、最高 落札利回りが０．２７５％と、昨年３月の入札時以来、約１年ぶりの低水準となった。 落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 0.275％ 平均落札利回り 0.210％ 最低落札利回り 0.120％ 落札価格 103.533587 最高利回り落札比率 33.31％ カバー（応札倍率） 2.27倍 （以下の単位はドル） 落札総額 11,000,025,100 応札総額 25,002,072,400 競争入札 10,968,824,700 非競争入札 31,200,400 ＮＹ連銀地区落札 2,805,308,000 プライマリーディーラー応札 16,550,000,000 プライマリーディーラー落札 3,564,965,000 直接入札者応札 660,000,000 直接入札者落札 445,000,000 間接入札者応札 7,760,872,000 間接入札者落札 6,958,859,700 発行日 2016年5月31日 償還日 2026年1月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912828N71
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文