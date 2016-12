米金融・債券市場＝国債価格が上昇、6月利上げ観測後退で

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時39分 97*08.00 2.6332% 柄) 前営業日終 96*05.00 2.6870% 値 10年債(指標銘柄 16時39分 98*00.00 1.8452% ) 前営業日終 97*21.00 1.8830% 値 5年債(指標銘柄 16時38分 100*00.25 1.3733% ) 前営業日終 99*26.50 1.4110% 値 2年債(指標銘柄 16時11分 99*23.75 0.8839% ) 前営業日終 99*22.50 0.9040% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 164*11.00 163*08.00 限 Tノート先物6月 129*21.50 129*12.00 限 米金融・債券市場は国債価格が上昇した。ニューヨーク連銀のダドリー総裁があいま いな発言をしたなどと受け止められ、6月利上げ観測が後退した。 指標10年債 は11/32高。利回りは1.85%。 連邦準備理事会(FRB)のフィッシャー副議長の発言が限られた内容とも受け止め られ、国債価格が上昇した。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略責任者、スバドラ・ラジャパ氏は「ダドリー氏は 立場を明確にしなかった。新しい材料が得られたと感じられない」と語った。 CMEグループのフェドウォッチによると、フェデラルファンド(FF)金利先物市 場が織り込む6月利上げの確率は、前日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表 後、34%まで上昇した。ところが、この日のダドリー氏発言を受けて26%に低下した 。 世界の各中銀がマイナス金利を導入するなか、米国債に相対的な投資妙味があるとの 見方から、米国債価格が上昇したとの指摘も聞かれた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 8.00 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -4.50 (+1.75) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -49.25 (+0.75)