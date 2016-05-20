中国・香港株式市場・寄り付き＝続落

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［２０日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2792.8883 14.0178安 前営業日終値 2806.9061 0.6080安 1237.2億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 19631.71 62.62安 前営業日終値 19694.33 132.08安 555.9億香港ドル 中国株式市場は続落で取引が始まった。 上海総合指数 は１４．０１７８ポイント（０．５０％）安の２７９２．８８ ８３。上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指 数 は１４．７２２ポイント（０．４８％）安の３０４７．７７８で始まった。 香港株式市場も続落。ハンセン指数 は６２．６２ポイント（０．３２％）安の １万９６３１．７１、ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１．０８ポイント （０．０１％）安の８２４２．１２で、それぞれ寄り付いた。
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