［東京 ２０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 20 May, 2016---------------------------------------- 1600 日本：４月のコンビニ売上高
●海外● ◇イベント 主要７カ国財務相・中央銀行総裁会議（仙台、２１日まで） 13:00 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演
「Insurance Company Supervision and Regulation」 ◇休場 タイ
Saturday, 21 May, 2016----------------------------------------
◇イベント 主要７カ国財務相・中央銀行総裁会議（仙台、最終日） Sunday, 22 May, 2016----------------------------------------
オーストリア大統領選
Monday, 23 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 月例経済報告 1100 日本：中曽日銀副総裁講演（慶大） 1400 日本：３月改訂景気動向指数 1400 日本：４月のショッピングセンター売上高 1400 日本：４月のスーパー売上高 1530 日本：経団連会長会見
●海外● ◇イベント 09:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（北京） 12:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がプレゼンテーション 22:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 Tuesday, 24 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：２年利付国債（６月債）の発行予定額等 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント 03:05 スティーブンス豪中銀総裁が講演 17:00 米財務省２年債入札 トルコ：中銀金利発表 May 米大統領選ワシントン州予備選（共和） ユーロ圏財務相会合 Wednesday, 25 May, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 14:00 カナダ：中銀金利発表 15:40 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がエネルギー関連の会合に出席 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 17:00 米財務省５年・変動利付き２年債入札 ＥＵ財務相会合
◇決算予定 ＨＰ Thursday, 26 May, 2016---------------------------------------- 0850 日本：４月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1000 日本：７＆ｉＨＤ 株主総会
1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（６月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 09:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（シンガポール） 16:15 パウエルＦＲＢ理事が講演
「Recent Economic Developments, the Productive Potential of the Economy, and Monetary Policy」 17:00 米財務省７年債入札 Ｇ７首脳会議（伊勢志摩サミット）（２７日まで、三重県志摩市賢島）
◇休場 ブラジル Friday, 27 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀）
●海外● ◇イベント 14:30 イエレン米ＦＲＢ議長がハーバード大学ラドクリフ研究所主催会合の討論会"Building an Economy for Prosperity and Equality"に参加 16:30 イエレン米ＦＲＢ議長がハーバード大学ラドクリフ研究所の受賞式に出席 Ｇ７首脳会議（伊勢志摩サミット）（最終日、三重県志摩市賢島） Monday, 30 May, 2016---------------------------------------- 1700 日本：鉄連会長会見
●海外● ◇イベント 00:20 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（ソウル）
◇休場 米国（メモリアルデー）、独、英 Tuesday, 31 May, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1200 KDDI au発表会
●海外● ◇決算予定 フォルクスワーゲン Wednesday, 01 June, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告 ＯＥＣＤ閣僚理事会（２日まで）
Thursday, 02 June, 2016----------------------------------------
●海外● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
ＯＥＣＤ閣僚理事会（最終日） ＯＰＥＣ総会
Friday, 03 June, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 07:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演（ロンドン）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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