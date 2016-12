UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝週間ベースで3週連続下落、米追加利上げを懸念

(内容を更新しました) [シンガポール 20日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨は下落。週末を控えて持ち高調整の 売りが出た。週間では3週連続での下落となる見通し。米国で早ければ6月にも追加利上げが実施されると の観測が広がり、アジア通貨への売りにつながった。 クレディ・スイス・プライベートバンキング(シンガポール)のシニア通貨ストラテジスト、Heng Koo n How氏は「アジア通貨が下落局面に戻ったことは明白だ」とし、「直近の米連邦公開市場委員会(FOM C)の議事要旨や委員の発言で、6月のFOMCは『ライブ』(金融政策の変更を決定する可能性がある) だということが、あらためて示された」と指摘した。 インドネシアルピアは、国債の下落を受けて2月9日以来3カ月ぶり安値となり、アジア通貨市場の下 げを主導した。今週は1.9%下落し、2015年9月後半以来の大幅安を記録した。海外投資家は、米利 上げに対しルピアがぜい弱であるとみて、国債を売っている。 ただ、インドネシア当局による介入への警戒感もあり、やや下げ幅を縮めた。トレーダーによると、1 9日にはルピア買い介入が入った可能性があるという。ジャカルタを拠点とするトレーダーは「中銀は、国 内の輸出・輸入業者双方にとって有利な1ドル=1万3000―1万3500ルピア近辺で相場を維持した いもようだ」との見方を示した。 ウォンは今週1.5%下落。利下げの可能性が残っているとの見方から売られた。 マレーシアリンギ は同1.2%安。オフショアファンドによる売りが見られる。 インドルピー は同0.9%安。タイバーツ は同0.8%安。 シンガポールドル とフィリピンペソ はそれぞれ同0.5%安。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 *タイ市場は祭日のため休場。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.04 109.95 -0.08 Sing dlr 1.3797 1.3802 +0.04 Taiwan dlr 32.730 32.802 +0.22 Korean won 1188.97 1191.70 +0.23 *Baht 35.70 35.70 0.00 Peso 46.800 46.800 -0.00 Rupiah 13575 13550 -0.18 Rupee 67.34 67.36 +0.03 Ringgit 4.0740 4.0815 +0.18 Yuan 6.5451 6.5530 +0.12 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 110.04 120.30 +9.32 Sing dlr 1.3797 1.4177 +2.75 Taiwan dlr 32.730 33.066 +1.03 Korean won 1188.97 1172.50 -1.39 Baht 35.70 36.00 +0.84 Peso 46.80 47.06 +0.56 Rupiah 13575 13785 +1.55 Rupee 67.34 66.15 -1.77 Ringgit 4.0740 4.2935 +5.39 Yuan 6.5451 6.4936 -0.79