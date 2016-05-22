23日の国内・海外経済指標と行事予定

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(5月23日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 0850 ４月貿易統計 1100 中曽日銀副総裁講演 1100 ５月製造業ＰＭＩ速報 1400 ３月景気動向指数改定値 1400 ４月スーパー売上高 1400 ４月ショッピングセンター売上高 1530 経団連会長会見 1740 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 1845 石原経済財政相会見 市場変更 日本ライフライン が東証１部に ジャスダックから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２３日（月） 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 May 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 May 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 May 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 May 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 May 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 May 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 May 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 May 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 May ◇イベント 09:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（北京） 12:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がプレゼンテーション 22:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演
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