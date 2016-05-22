〔今週の主要材料〕海外市場

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* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧 ください ［ ２３日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 23May 5:00 SG ＣＰＩ（前年比） Apr % -0.65 10 -1.00 23May 7:00 FR 総合ＰＭＩ速報値 May 50.2 7 50.2 23May 7:00 FR 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 May 50.6 14 50.6 23May 7:00 FR 仏製造業ＰＭＩ速報値 May 48.8 14 48.0 23May 7:30 DE 総合ＰＭＩ速報値 May 53.8 12 53.6 23May 7:30 DE 製造業ＰＭＩ速報値 May 52.0 25 51.8 23May 7:30 DE サービス部門ＰＭＩ速報値 May 54.6 24 54.5 23May 8:00 EZ サービスＰＭＩ速報値 May 53.3 30 53.1 23May 8:00 EZ 製造業ＰＭＩ速報値 May 51.9 31 51.7 23May 8:00 EZ 総合ＰＭＩ速報値 May 53.2 21 53.0 23May 8:00 TW 鉱工業生産（前年比） Apr % 0 -3.57 23May 13:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（速報値） May 51.0 18 50.8 24May 6:00 DE ＧＤＰ確定値（前期比） Q1 % 0.7 30 0.7 24May 6:00 DE ＧＤＰ確定値（前年比） Q1 % 1.5 23 1.3 24May 8:30 GB 公的部門純借入額（国有銀除く） Apr bln GB 6.607 14 4.769 24May 9:00 DE ＺＥＷ現況指数 May 48.7 18 47.7 24May 9:00 DE ＺＥＷ景気期待指数 May 12.0 27 11.2 24May 11:00 TR 中銀金利発表 May % 7.50 18 7.50 24May 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 0.5 24May 13:30 BR 経常収支 Apr bln -1.00 7 -0.855 0 24May 14:00 US 米リッチモンド連銀製造業総合指数 May 0 14 24May 14:00 US 新築住宅販売戸数（前月比） Apr % 2.0 21 -1.5 24May 14:00 US 新築住宅販売戸数（年率） Apr mln 0.523 54 0.511 24May 22:45 NZ 貿易収支（年間） Apr bln -3.94 8 -3.38 25May 0:00 SG ＧＤＰ改定値（前年比） Q1 % 1.8 11 1.8 25May 6:00 DE ＧｆＫ消費者信頼感指数 Jun 9.7 21 9.7 25May 8:00 PL 失業率 Apr % 9.6 16 10.0 25May 8:00 DE ＩＦＯ業況指数 May 106.8 32 106.6 25May 8:00 DE ＩＦＯ現況指数 May 113.1 7 113.2 25May 8:00 DE ＩＦＯ期待指数 May 100.9 6 100.4 25May 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1991.5 25May 13:00 US 住宅価格指数（前月比） Mar % 0 0.4 25May 13:00 US 住宅価格指数 Mar 0 231.4 25May 14:00 CA 中銀金利発表 N/A % 0.50 42 0.50 26May 1:30 AU 設備投資（前期比） 26May 5:00 SG 製造業生産（前年比） Apr % 0 -0.5 26May 7:00 ES GDP (前期比) Q1 % 0.8 13 0.8 26May 7:00 ES GDP (前年比) Q1 % 3.4 11 3.4 26May 8:30 GB ＧＤＰ改定値（前年比） Q1 % 2.1 28 2.1 26May 8:30 GB ＧＤＰ改定値（前期比） Q1 % 0.4 32 0.4 26May 12:30 US 耐久財非国防資本財（除航空機） Apr % 0.3 19 0.1 26May 12:30 US 耐久財受注（除国防財） Apr % 0 -1.0 26May 12:30 US 耐久財受注 Apr % 0.4 62 0.8 26May 12:30 US 耐久財受注（除輸送機器） Apr % 0.3 48 -0.2 26May 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 278 26May 13:45 US マークイット総合ＰＭＩ（速報値） May 0 52.40 26May 13:45 US マークイット・サービスＰＭＩ（速報値 May 0 52.8 ） 26May 14:00 MX 経常収支 Q1 mln 0 -7698 26May 14:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Apr % 0.6 27 1.4 26May 14:00 US 中古住宅販売仮契約 Apr 0 110.5 27May 7:30 TH 外貨準備 w/e bln $ 0 177.7 27May 8:30 TW ＧＤＰ改定値（前年比） Q1 % 0 -0.84 27May 11:30 IN 外貨準備 w/e bln $ 0 361.03 0 27May 12:30 US ＧＤＰ改定値 Q1 % 0.9 63 0.5 27May 12:30 US コアＰＣＥ価格指数改定値 Q1 % 2.1 14 2.1 27May 12:30 US ＧＤＰデフレーター改定値 Q1 % 0.7 24 0.7 27May 14:00 US ミシガン大消費者信頼感指数（確報） May 95.5 48 95.8 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、 NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア 、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 ５月２３日（月） 10:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（北京） 12:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がプレゼンテーション 22:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ◇休場 カナダ ５月２４日（火） 03:05 スティーブンス豪中銀総裁が講演 17:00 米財務省２年債入札 トルコ：中銀金利発表 May ユーロ圏財務相会合 米大統領選ワシントン州予備選（共和） ◇決算予定 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（ＨＰＥ） タタ製鉄 ５月２５日（水） 13:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 14:00 カナダ：中銀金利発表 15:40 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がエネルギー関連の会合に出席 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 17:00 米財務省５年・変動利付き２年債入札 ＥＵ財務相会合 ◇決算予定 ヒューレット・パッカード（ＨＰ） ５月２６日（木） 10:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（シンガポール） 16:15 パウエルＦＲＢ理事が講演 「Recent Economic Developments, the Productive Potential of the Economy, and Monetary Policy」 17:00 米財務省７年債入札 Ｇ７首脳会議（伊勢志摩サミット）（２７日まで、三重県志摩市賢島） ◇決算予定 ◇休場 ブラジル ５月２７日（金） 17:15 イエレン米ＦＲＢ議長がハーバード大学ラドクリフ研究所主催会合でグレゴリー・マンキュー同大学教授（経済学）と対談 ・受賞式に出席 Ｇ７首脳会議（伊勢志摩サミット）（最終日、三重県志摩市賢島） ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here
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