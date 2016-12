24日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月24日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 0850 閣議、閣議後会見 1030 流動性供給入札 1030 2年利付国債(6月債)の発行予定額等 1245 流動性供給入札結果 1400 日商会頭会見 1600 ソニー、業績見通し説明会 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 5月24日(火) 06:00 独GDPの詳細(連邦統計庁) Q1 08:30 英公的部門純借入額(国立統計局) Apr 09:00 独景気期待指数(ZEW) May 11:00 トルコ:中銀金利発表 May 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:30 ブラジル:経常収支 Apr 14:00 米新築1戸建て住宅販売(商務省) Apr 22:45 NZ:貿易収支 Apr ◇イベント 03:05 スティーブンス豪中銀総裁が講演 17:00 米財務省2年債入札 トルコ:中銀金利発表 May ユーロ圏財務相会合 米大統領選ワシントン州予備選(共和) ◇決算予定 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE) ベスト・バイ タタ製鉄