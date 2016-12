UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝堅調、米指標や当局者発言待ち

(内容を追加しました。) [シンガポール 23日 ロイター] - アジア通貨は、おおむね堅調。米追加利上 げの時期を探ろうと、市場参加者は米経済指標や米連邦準備理事会(FRB)当局者の発 言を注視している。 23日には複数のFRB高官発言が予定されている。よりタカ派的な発言が出れば、 米ドルの上昇が見込まれている。 シンガポールドルは米ドルに対して0.2%上昇。4月のシンガポール消費者物価指 数(CPI)は前年比0.5%低下したが、1.0%の低下を記録した3月ほどは落ち込 まなかったほか、低下率はエコノミスト予想を下回った。 ナティクシス・のシニアエコノミスト、Trinh Nguyen氏は、シンガポール金融管理局 (MAS)が既にハト派的な姿勢に傾いていることを踏まえると、追加緩和へのハードル は高い、と指摘した。 0615GMT(日本時間午前15時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0615 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.72 110.22 +0.46 Sing dlr 1.3785 1.3816 +0.22 Taiwan dlr 32.637 32.752 +0.35 Korean won 1183.03 1190.20 +0.61 Baht 35.61 35.70 +0.25 Peso 46.750 46.750 +0.00 Rupiah 13578 13605 +0.20 Rupee 67.33 67.45 +0.19 Ringgit 4.0710 4.0815 +0.26 Yuan 6.5492 6.5493 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.72 120.30 +9.64 Sing dlr 1.3785 1.4177 +2.84 Taiwan dlr 32.637 33.066 +1.31 Korean won 1183.03 1172.50 -0.89 Baht 35.61 36.00 +1.10 Peso 46.75 47.06 +0.66 Rupiah 13578 13785 +1.52 Rupee 67.33 66.15 -1.75 Ringgit 4.0710 4.2935 +5.47 Yuan 6.5492 6.4936 -0.85