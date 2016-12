UPDATE 1-米金融・債券市場＝短期債利回り上昇、早期利上げ観測くすぶる

(レートを更新しました) [ニューヨーク 23日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 97*13.50 2.6247% ) 前営業日終値 97*04.50 2.6390% 10年債(指標銘柄 17時05分 98*03.00 1.8350% ) 前営業日終値 97*31.00 1.8490% 5年債(指標銘柄) 17時04分 100*00.75 1.3700% 前営業日終値 100*00.50 1.3720% 2年債(指標銘柄) 15時35分 99*22.75 0.9010% 前営業日終値 99*23.50 0.8890% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 164*15.00 164*08.00 Tノート先物6月限 129*24.00 129*22.50 米金融・債券市場では、短期債利回りが上昇し、2年債利回りは2カ月ぶりの高水準 付近で推移した。経済がさらに好転すれば連邦準備理事会(FRB)は6月にも利上げに 踏み切るとの見方が強まった。 前週、連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が発表されるまで、市場が織り込む 6月の利上げ確率はほぼゼロだったが、「議事要旨を通じてFRBが利上げへの地ならし を行ったため、市場は動揺した」(ストーン&マカーシーのジョン・キャナバン市場スト ラテジスト)という。 この日のFRB当局者発言では、ブラード米セントルイス地区連銀総裁が「利上げ期 待の高まりはおそらく良いことだ」と述べたほか、ウィリアムズ米サンフランシスコ地区 連銀総裁は年内2─3回の利上げが「ほぼ適切」と語った。 ただ6月利上げについては、英国で欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)の是非を 問う国民投票がFOMC会合の約1週間後に実施されることもあり「FRBは慎重姿勢に 傾く」(パイパー・ジャフレーのディミトリ・デリス氏)とみられる。 ロイターデータ によると、米金利先物が織り込む6月利上げの確率はこの 日31%。1週間前は約4%にすぎなかった。 2年債利回り は0.905%と2カ月ぶりの高水準付近。 10年債 価格は4/32高、利回りは前週末から1ベーシスポイント( bp)低下し1.835%。 2─30年債の利回り格差 は1.72%に縮小し、2008年12月 以来の低水準となった。 今週は翌24日に260億ドルの2年債、25日に340億ドルの5年債、26日に 280億ドルの7年債入札が行われる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 9.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (+0.75)