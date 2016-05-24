25日の国内・海外経済指標と行事予定

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(5月25日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 0900 衆院財務金融委員会 1030 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定 1300 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５月２５日（水） 00:00 シンガポール：ＧＤＰ改定値 Q1 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Jun 08:00 ポーランド：失業率 Apr 08:00 独ＩＦＯ業況指数 May 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Mar ◇イベント 13:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 14:00 カナダ：中銀金利発表 15:40 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がエネルギー関連の会合に出席 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 17:00 米財務省５年・変動利付き２年債入札 ＥＵ財務相会合 ◇決算予定 ヒューレット・パッカード（ＨＰ） ティファニー
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