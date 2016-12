UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝大半が下落、米利上げ観測強まる

(内容を更新しました) [シンガポール 24日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨が下落。米連邦準 備理事会(FRB)の当局者の発言により、近く米利上げがあるとの見方が強まったほか 、域内の株式市場が約10週間ぶりの安値を付けたことが響いた。 インドネシアルピア が0.6%安の1ドル=1万3660ルピアと、2月9 日以来3カ月半ぶりの安値。債券からの資金流出に絡んだドル需要が背景とみられる。 トレーダーらによると、この日の安値付近でインドネシア中銀がルピア安是正介入に 乗り出したもよう。チャート上では1万3665─1万3674ルピアが支持帯となって いる。 マレーシアリンギ が一時1.1%安の1ドル=4.1290リンギ。3月1 6日以来2カ月強ぶりの安値を付けた。原油安で同国の石油・ガス収入をめぐる懸念が浮 上した。 シンガポールドル は2カ月ぶりの安値を付けた。レバレッジ系ファンド勢の 売りにさらされた。 タイバーツ が3カ月半ぶり安値付近。前日は外国人投資家がタイ債券を売却 した。 韓国ウォン は2カ月ぶり安値を付けた。全般的なドル高を背景に、オフシ ョアファンドがウォン売りを出した。 0620GMT(日本時間午後3時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.23 109.24 +0.01 Sing dlr 1.3813 1.3778 -0.25 Taiwan dlr 32.673 32.656 -0.05 Korean won 1191.27 1182.90 -0.70 Baht 35.75 35.67 -0.24 Peso 46.880 46.790 -0.19 Rupiah 13660 13580 -0.59 Rupee 67.69 67.49 -0.29 Ringgit 4.1180 4.0830 -0.85 Yuan 6.5535 6.5585 +0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.23 120.30 +10.13 Sing dlr 1.3813 1.4177 +2.64 Taiwan dlr 32.673 33.066 +1.20 Korean won 1191.27 1172.50 -1.58 Baht 35.75 36.00 +0.70 Peso 46.88 47.06 +0.38 Rupiah 13660 13785 +0.92 Rupee 67.69 66.15 -2.27 Ringgit 4.1180 4.2935 +4.26 Yuan 6.5535 6.4936 -0.91