UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、2年債入札受け安値からは戻す

(レートを更新しました) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 96*31.50 2.6463% ) 前営業日終値 97*07.00 2.6350% 10年債(指標銘柄 17時05分 97*26.50 1.8646% ) 前営業日終値 98*01.50 1.8400% 5年債(指標銘柄) 17時03分 99*27.25 1.4062% 前営業日終値 100*00.00 1.3750% 2年債(指標銘柄) 16時16分 99*22.00 0.9135% 前営業日終値 99*22.75 0.9010% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 164*02.00 164*15.00 Tノート先物6月限 129*18.00 129*24.00 米金融・債券市場では、ダウ平均が200ドル以上値上がりするなど株高が進んだこ とに加え、住宅統計が上振れしたことを受け、国債価格が下落。ただし2年債入札が底堅 かったことで安値からは値を戻した。2年債利回りは一時2カ月ぶりの水準に上昇した。 連邦準備理事会(FRB)は6月にも利上げに踏み切るとの見方が強まるなか、国債 相場はこのところ地合いが悪化している。キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨー ク)の米国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は「FRBは利上げに向かって おり、6月利上げの可能性は十分ある」と述べた。 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁は前日夕、6月14ー15日の米連邦公開 市場委員会(FOMC)について、それまでに発表される経済指標が悪い内容でなければ 、利上げを決定すべきと指摘。「発表されるデータが、自分が考える景気の強さと一致し ないなら、据え置くことになる。そうでなければ、6月利上げは適切だと考える」と語っ た。 経済指標では、4月の新築1戸建て住宅販売が季節調整済みの年率換算で前月比16 .6%増の61万9000戸と、2008年1月以来およそ8年ぶりの高水準となった。 増加率も1992年1月以来の大きさで、住宅価格も過去最高を記録、米景気が第2・四 半期に入って再び勢いを取り戻していることがあらためて浮き彫りとなった。 CMEグループのFEDウオッチ によると、米金利先物が織り込む6月利上げ の確率は前日の30%から一時36%に上昇。その後は34%で推移。 260億ドルの2年債入札は、応札倍率が3.00倍と、昨年11月以来の高水準と なった。 10年債 価格は5/32安、利回りは2ベーシスポイント(bp)上昇 し1.859%。 2年債 利回りは一時3bp上昇し2カ月ぶり高水準となる0.930%を つけた。その後は1bp上昇の0.909%。 ロイターデータによると、2年・10年債の利回り格差 は一時93b pと2007年12月以来の低水準となった。 あす25日に340億ドルの5年債、26日に280億ドルの7年債入札が行われる 。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 10.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -4.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (+0.25)