26日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月26日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 主要国首脳会議(伊勢志摩サミット、27日まで) 0830 5月ロイター短観 0850 4月企業向けサービス価格指数(日銀) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1000 7&iHD 株主総会 1000 参議院財政金融委員会 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 10年利付国債(6月債)の発行予定額等 1030 40年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 40年利付国債の入札結果 1400 総務省、ICTサービス安心安全研究会・利用者視点からのサービス検証タスクフォース合同開催 1515 40年利付国債の第II非価格競争入札結果 決算:日本生命、明治安田生命、住友生命 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 5月26日(木) 01:30 豪設備投資 Q1 05:00 シンガポール:製造業生産 Apr 07:00 スペインGDP 08:30 英GDP改定値(国立統計局) Q1 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 12:30 米耐久財受注(商務省) Apr 13:45 米サービス部門PMI速報値(マークイット) May 13:45 米総合PMI速報値(マークイット) May 14:00 メキシコ:経常収支 Q1 14:00 米中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Apr ◇イベント 10:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演(シンガポール) 16:15 パウエルFRB理事が講演 「Recent Economic Developments, the Productive Potential of the Economy, and Monetary Po licy」 17:00 米財務省7年債入札 G7首脳会議(伊勢志摩サミット)(27日まで、三重県志摩市賢島) ◇休場 ブラジル