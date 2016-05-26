26日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月26日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 主要国首脳会議（伊勢志摩サミット、２７日まで） 0830 ５月ロイター短観 0850 ４月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1000 ７＆ｉＨＤ 株主総会 1000 参議院財政金融委員会 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 １０年利付国債（６月債）の発行予定額等 1030 ４０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ４０年利付国債の入札結果 1400 総務省、ＩＣＴサービス安心安全研究会・利用者視点からのサービス検証タスクフォース合同開催 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：日本生命、明治安田生命、住友生命 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５月２６日（木） 01:30 豪設備投資 Q1 05:00 シンガポール：製造業生産 Apr 07:00 スペインＧＤＰ 08:30 英ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q1 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米耐久財受注（商務省） Apr 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） May 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） May 14:00 メキシコ：経常収支 Q1 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Apr ◇イベント 10:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（シンガポール） 16:15 パウエルＦＲＢ理事が講演 「Recent Economic Developments, the Productive Potential of the Economy, and Monetary Po licy」 17:00 米財務省７年債入札 Ｇ７首脳会議（伊勢志摩サミット）（２７日まで、三重県志摩市賢島） ◇休場 ブラジル