UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝ウォンなど上昇、株高が背景

(内容を更新しました) [シンガポール 25日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大 半が上昇。地域の株式相場が上昇したのを好感した。 ウォン は輸出業者の決済需要を背景に買われ、アジア通 貨の上昇を主導した。オフショアファンドの一部では弱気な見方が後退 し、下落は行き過ぎとの受け止め方が出ている。ソウル株がこの日1. 3%高となっていることもウォン買いにつながった。ただ、韓国中銀が 今年後半に利下げを行うとの観測から、根強いウォン売りもみられる。 マレーシアリンギ は、原油高が買い材料。トヨタ自動車<7 203.T>がマレーシアで約490億円を投じて乗用車専用工場を建設する と明らかになったことも好感された。 0410GMT(日本時間午後1時10分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.91 110.00 +0.08 Sing dlr 1.3791 1.3810 +0.14 Taiwan dlr 32.645 32.720 +0.23 Korean won 1183.10 1192.70 +0.81 Baht 35.67 35.74 +0.18 Peso 46.780 46.920 +0.30 Rupiah 13625 13685 +0.44 Rupee 67.57 67.75 +0.27 Ringgit 4.1030 4.1230 +0.49 Yuan 6.5594 6.5590 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.91 120.30 +9.45 Sing dlr 1.3791 1.4177 +2.80 Taiwan dlr 32.645 33.066 +1.29 Korean won 1183.10 1172.50 -0.90 Baht 35.67 36.00 +0.93 Peso 46.78 47.06 +0.60 Rupiah 13625 13785 +1.17 Rupee 67.57 66.15 -2.10 Ringgit 4.1030 4.2935 +4.64 Yuan 6.5594 6.4936 -1.00